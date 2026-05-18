Salone del libro la presidente del Mig Natalia Re presenta il libro sulla gentilezza

Durante il Salone del Libro, la presidente del Movimento Italiano di Generosità ha presentato un nuovo volume dedicato alla gentilezza. Il libro si propone di analizzare come i processi decisionali e le relazioni tra le persone siano influenzati dal comportamento gentile. È stato spiegato che il testo fornisce strumenti per studiare e comprendere le dinamiche sociali attraverso questa virtù. La presentazione si è svolta in un contesto di incontri e discussioni sul ruolo della gentilezza nella vita quotidiana.

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