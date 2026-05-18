Salone del libro la presidente del Mig Natalia Re presenta il libro sulla gentilezza
Durante il Salone del Libro, la presidente del Movimento Italiano di Generosità ha presentato un nuovo volume dedicato alla gentilezza. Il libro si propone di analizzare come i processi decisionali e le relazioni tra le persone siano influenzati dal comportamento gentile. È stato spiegato che il testo fornisce strumenti per studiare e comprendere le dinamiche sociali attraverso questa virtù. La presentazione si è svolta in un contesto di incontri e discussioni sul ruolo della gentilezza nella vita quotidiana.
Un libro per studiare e comprendere i processi decisionali e le relazioni umane e sociali attraverso lo strumento della gentilezza. E' questo lo scopo dell'ultima fatica letteraria di Natalia Re, presidente del Movimento italiano per La Gentilezza dal titolo "La gentilezza come linguaggio della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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