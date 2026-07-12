Francia verso le presidenziali Le Pen prima in tutti i sondaggi | così si è ripresa la scena

In Francia, Marine Le Pen ha annunciato la propria candidatura alle elezioni presidenziali del 2027, durante un'intervista trasmessa martedì sera su TF1. Nei sondaggi recenti, la leader del Rassemblement National si trova in testa, superando gli altri candidati. La notizia è stata commentata da alcuni media come un ritorno sulla scena politica, con riferimenti al suo recupero di consensi. Le Pen ha dichiarato di voler rappresentare le istanze della sua base elettorale.

Roma, 12 luglio 2026 – In questi giorni, su Le Monde, a proposito di Marine Le Pen è stato evocato il mito dell’Araba Fenice. La ragione sta nell’annuncio di Le Pen di candidarsi alle presidenziali del 2027, fatto martedì scorso al tg serale di TF1. La possibilità della quarta candidatura alle presidenziali si era scontrata con il suo coinvolgimento nell’ affaire degli assistenti parlamentari europei del Rassemblement National, usati per il partito. https:www.quotidiano.netvideoesterile-pen-condannata-annunciata-candidatura-a-elezioni-presidenziali-ghyznmfd La condanna e la candidatura. La prima tappa della vicenda giudiziaria si era... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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FRANCIA, LE PEN E BARDELLA LANCIANO IL TICKET CHE SFIDA IL SISTEMA | MARIANNA ROCHER

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