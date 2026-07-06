Francia suspense per Le Pen E Bardella vola nei sondaggi

Da repubblica.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani si attende una sentenza che potrebbe rendere ineleggibile la candidata della destra alle prossime elezioni presidenziali in Francia. La candidata, in attesa dell’esito, resta in bilico mentre il suo alleato più vicino, che ha già ottenuto risultati favorevoli nei sondaggi, continua a guadagnare consensi. La campagna elettorale si sta intensificando, con le tensioni che aumentano in vista della decisione ufficiale.

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