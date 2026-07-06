Domani si attende una sentenza che potrebbe rendere ineleggibile la candidata della destra alle prossime elezioni presidenziali in Francia. La candidata, in attesa dell’esito, resta in bilico mentre il suo alleato più vicino, che ha già ottenuto risultati favorevoli nei sondaggi, continua a guadagnare consensi. La campagna elettorale si sta intensificando, con le tensioni che aumentano in vista della decisione ufficiale.

La candidata della destra aspetta domani la sentenza sulla sua ineleggibilità. Si scalda il delfino nella corsa all’Eliseo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Francia, suspense per Le Pen. E Bardella vola nei sondaggi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Lagarde, Le Pen, Bardella… le grandi manovre per le presidenziali francesi con un occhio all’Europa

Le Pen e Bardella volano, Mélenchon resta impantanato: il primo sondaggio per le elezioni francesi del 2027Un nuovo sondaggio pubblicato dal Journal du dimanche indica che le candidate del Rassemblement national, Marine Le Pen e Jordan Bardella, superano...

Argomenti più discussi: Francia, suspense per Le Pen. E Bardella vola nei sondaggi; Suspense Le Pen, martedì saprà se potrà candidarsi all'Eliseo: Non ho paura. Ma la realtà sarebbe diversa; I consigliati per l'estate 2026: lo speciale con oltre 340 novità; ADN allungato al Théâtre Michel: la nostra recensione.

Ieri L'Équipe usciva con una prima pagina di denuncia contro il Mondiale di Trump. Oggi la @Gazzetta_it, il principale quotidiano sportivo italiano, esce con un articolo scritto da Gianni Infantino in persona. Differenze. x.com

Instabilità politica in Francia: quali possono essere le conseguenze per l'Unione europeaIl primo ministro François Bayrou ha promesso la fiducia al governo nel tentativo di convincere i parlamentari ad accettare il suo piano di risanamento del bilancio. Si tratterebbe del terzo governo ... it.euronews.com