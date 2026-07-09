Un sondaggio recente mostra un aumento del supporto per la leader del Rassemblement National, che ottiene il 36% al primo turno delle presidenziali del 2027. La candidata mantiene la posizione di favorita nonostante una condanna giudiziaria. La campagna elettorale è ancora in fase di definizione e si discute anche sulla questione del braccialetto elettronico indossato dalla stessa candidata.

Il primo sondaggio dopo la sentenza rilancia la leader del Rassemblement National: 36% al primo turno delle presidenziali del 2027. Resta però il nodo della campagna elettorale con il braccialetto elettronico Marine Le Penresta la favorita per le elezioni presidenziali in Francia del 2027. È quanto emerge dal primo sondaggio realizzato dopo la sentenza sul caso degli assistenti parlamentari europei, che vede la leader delRassemblement Nationalnettamente in testa nelle intenzioni di voto. La rilevazione dell’istitutoIfopperLCIeLe Figaroattribuisce infatti a Le Pen il36% delle preferenze al primo turno, con una crescita di quattro punti in appena quindici giorni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Francia, Le Pen vola nei sondaggi: in testa per l’Eliseo nonostante la condanna

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