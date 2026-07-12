La finale di questa edizione del torneo vede affrontarsi Francia e Spagna, due nazionali che rappresentano i nuovi protagonisti del calcio internazionale, affiancate dall’Argentina con Messi. Il secolo breve del calcio ha visto dominare Brasile, Italia, Germania e Argentina, mentre il nuovo secolo si apre con queste due nazionali europee. La partita mette in evidenza il passaggio di testimone tra le grandi del passato e le nuove potenze.

Il secolo breve del pallone, il Novecento, è stato di Brasile, Italia, Germania e Argentina. Le grandissime. Il nuovo secolo, se lungo o breve ne parleremo tra una settantina di anni, propone due nuovi protagonisti assoluti, Francia e Spagna, e conferma l’Argentina che rispetto alle altre un po’ decadute ha avuto il privilegio di schierare Messi. Le gerarchie stanno cambiando, un nuovo ordine mondiale s’è già insediato. La Storia siamo noi e, se cambiamo, si trasforma anche lei. Cicli. L’Impero Romano è caduto, l’Inghilterra non domina il mondo. Il calcio ha eroi moderni che esaltano potenza, velocità, organizzazione tecnica, atteggiamento offensivo, bel gioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Francia-Spagna è la finale morale di questo secolo

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Portugal vs France vs Spain | INSANE Penalty Shootout!

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