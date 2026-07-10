Merino ancora decisivo nel finale | la Spagna supera il Belgio e trova la Francia in semifinale

Da sportmediaset.mediaset.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Spagna ha vinto 2-1 contro il Belgio nei quarti di finale del Mondiale 2026 e si prepara ad affrontare la Francia in semifinale. Nel finale, un gol decisivo ha portato alla vittoria, confermando il ruolo determinante di un giocatore che ha segnato nel momento cruciale. La partita si è conclusa con la squadra spagnola che ha superato il turno e si è guadagnata l’accesso alla prossima fase del torneo.

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Sarà la Spagna a sfidare la Francia in una semifinale da sogno al Mondiale 2026. I Campioni d’Europa in carica battono 2-1 il Belgio nei quarti di finale ed eliminano così i Diavoli Rossi di Rudi Garcia, in una serata in cui a far esultare Luis de la Fuente è ancora una volta Merino all’88’, bravo a farsi trovare pronto sulla respinta corta di Lammens, portiere di riserva el Belgio subentrato all'infortunato Courtois., Ai belgi non basta, invece, il momentaneo pareggio di De Ketelaere, che mette comunque fine all’imbattibilità di Unai Simon (650 minuti), dopo il vantaggio timbrato da Fabian Ruiz. Nel prossimo turno andrà in scena, dunque, il duello diretto tra Yamal e Mbappé: l’appuntamento è per martedì 14 luglio ad Arlington, alle ore 21:00 italiane. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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