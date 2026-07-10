La Spagna ha vinto 2-1 contro il Belgio nei quarti di finale del Mondiale 2026 e si prepara ad affrontare la Francia in semifinale. Nel finale, un gol decisivo ha portato alla vittoria, confermando il ruolo determinante di un giocatore che ha segnato nel momento cruciale. La partita si è conclusa con la squadra spagnola che ha superato il turno e si è guadagnata l’accesso alla prossima fase del torneo.

Sarà la Spagna a sfidare la Francia in una semifinale da sogno al Mondiale 2026. I Campioni d’Europa in carica battono 2-1 il Belgio nei quarti di finale ed eliminano così i Diavoli Rossi di Rudi Garcia, in una serata in cui a far esultare Luis de la Fuente è ancora una volta Merino all’88’, bravo a farsi trovare pronto sulla respinta corta di Lammens, portiere di riserva el Belgio subentrato all'infortunato Courtois., Ai belgi non basta, invece, il momentaneo pareggio di De Ketelaere, che mette comunque fine all’imbattibilità di Unai Simon (650 minuti), dopo il vantaggio timbrato da Fabian Ruiz. Nel prossimo turno andrà in scena, dunque, il duello diretto tra Yamal e Mbappé: l’appuntamento è per martedì 14 luglio ad Arlington, alle ore 21:00 italiane. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Merino ancora decisivo nel finale: la Spagna supera il Belgio e trova la Francia in semifinale

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La Spagna batte il Belgio e vola in semifinale: decisivo ancora Merino. Sarà Yamal contro MbappéLa Spagna ha vinto 2-1 contro il Belgio nei quarti di finale dei Mondiali, con un gol decisivo segnato all’88esimo minuto.

Ci pensa sempre Mikel Merino: la Spagna batte il Belgio e raggiunge la Francia nella semifinale dei MondialiLa Spagna ha vinto contro il Belgio e si è qualificata per la semifinale dei Mondiali, raggiungendo la Francia.

Temi più discussi: Merino: L'Arsenal è come una famiglia; Una rete di Merino al 90' regala alla Spagna i quarti finale: Portogallo ko; MONDIALE 2026 | Quarti di finale al via: big favorite e outsider si giocano l’accesso alla semifinale; La Spagna batte il Portogallo 1-0: Mikel Merino e il momento decisivo che ha garantito la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali del 2026.

L'eroe della serata però è ancora Mikel Merino (già decisivo agli ottavi contro il Portogallo), che all'87' porta nuovamente avanti la Spagna. #Tuttosport #Spagna #Belgio #Mondiali #Merino x.com

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Roberto Martinez, prima della Coppa del Mondo, ha detto che crede nella numerologia e nell'importanza del numero 6. Il Portogallo è stato eliminato il 6 luglio con un gol di Mikel Merino (#6 della Spagna) reddit