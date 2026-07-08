Mondiali 2026 quarti di finale | Francia-Marocco Spagna-Belgio duello Kane-Haaland e Argentina-Svizzera

Da ilgiornaleditalia.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ai quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si sono disputate quattro partite. La Francia ha affrontato il Marocco, mentre la Spagna si è scontrata con il Belgio. Sono stati anche protagonisti un duello tra due attaccanti di alto livello e una sfida tra l'Argentina e la Svizzera. Le gare hanno visto incroci di squadre e calciatori di rilievo, con risultati che determinano le semifinali del torneo.

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Rivincite, stelle attese e incroci decisivi verso la semifinale I quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 entrano nel vivo con quattro sfide che mettono insieme rivincite, grandi nomi e percorsi molto diversi. Dalla nuova sfida tra Francia e Marocco al confronto tra la solidità della. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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