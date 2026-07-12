Il presidente francese ha presieduto la prima Giornata nazionale di commemorazione dedicata al 120° anniversario della riabilitazione di un capitano dell’esercito coinvolto in un noto caso di errore giudiziario. L’evento si è svolto domenica, segnando un momento ufficiale di riconoscimento per la vicenda di Dreyfus. La giornata è stata istituita per ricordare la riabilitazione avvenuta 120 anni fa.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha presieduto domenica la prima Giornata nazionale di commemorazione in occasione del 120esimo anniversario della riabilitazione del capitano dell’esercito Alfred Dreyfus. Dreyfus, di origini ebraiche, fu ingiustamente condannato per alto tradimento nel 1894 dopo essere stato accusato di aver trasmesso segreti militari alla Germania e venne condannato all’ ergastolo. Sebbene le prove della sua innocenza fossero emerse già due anni dopo, fu completamente riabilitato solo il 12 luglio 1906, quando la Corte di Cassazione annullò la condanna. La cerimonia si è svolta davanti alla nuova statua dedicata al militare, inaugurata all’esterno del Palazzo di Giustizia di Parigi, dove la Corte di Cassazione ne proclamò l’innocenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francia, Macron celebra la Prima Giornata nazionale di commemorazione di Dreyfus

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France Marks First Alfred Dreyfus National Day as Macron Warns Against Anti-Semitism | AC1G

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