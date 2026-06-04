Fossacesia celebra la Giornata Nazionale dello Sport 2026

Notizia in breve

Fossacesia parteciperà alla Giornata Nazionale dello Sport 2026, prevista per domenica 7 giugno. L’evento, promosso dal Coni, coinvolgerà contemporaneamente centinaia di città italiane. La giornata sarà dedicata allo sport, all’inclusione e alla partecipazione, con iniziative e attività previste in tutta la città. L’obiettivo è promuovere la cultura sportiva e favorire l’inclusione sociale attraverso eventi pubblici e pratiche sportive.