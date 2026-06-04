Fossacesia celebra la Giornata Nazionale dello Sport 2026
Fossacesia parteciperà alla Giornata Nazionale dello Sport 2026, prevista per domenica 7 giugno. L’evento, promosso dal Coni, coinvolgerà contemporaneamente centinaia di città italiane. La giornata sarà dedicata allo sport, all’inclusione e alla partecipazione, con iniziative e attività previste in tutta la città. L’obiettivo è promuovere la cultura sportiva e favorire l’inclusione sociale attraverso eventi pubblici e pratiche sportive.
Fossacesia si prepara a vivere la Giornata Nazionale dello Sport 2026, l'iniziativa promossa dal Coni che domenica 7 giugno coinvolgerà contemporaneamente centinaia di città italiane in una grande festa dedicata allo sport, all'inclusione e alla partecipazione. L'appuntamento è fissato dalle ore. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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