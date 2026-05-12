XVI giornata nazionale degli archivi | la Fondazione Architetti Firenze celebra Walter Di Salvo
Venerdì 15 maggio a Firenze si svolge la XVI giornata nazionale degli archivi di architettura, organizzata dall’Associazione nazionale Archivi Architettura contemporanea. Dalle 15 alle 17, nella Sala Corsi della Palazzina Reale in Piazza Stazione, si terrà una conferenza dedicata alla celebrazione di Walter Di Salvo, promossa dalla Fondazione Architetti Firenze. L’evento si inserisce nel calendario annuale dedicato alla valorizzazione degli archivi di architettura.
A Firenze, venerdì 15 maggio, in occasione della XVI Giornata nazionale degli archivi di architettura indetta dall’Associazione nazionale Archivi Architettura contemporanea, si terrà dalle 15 alle 17 nella Sala Corsi della Palazzina Reale (Piazza Stazione, 50), la conferenza organizzata dalla.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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