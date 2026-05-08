Alle prime luci dell’alba, gli agenti hanno fatto irruzione in casa e portato via un uomo, coinvolto in un’indagine in corso. Pochi minuti dopo, sua madre ha condiviso un video sui social, spiegando di aver ricevuto la notizia dell’arresto di suo figlio e di averlo comunicato pubblicamente. Sul video, la donna ha anche riferito di un momento di preghiera e di aver ricevuto una grazia secondo le sue parole.

Alle cinque del mattino gli agenti hanno bussato alla porta e portato via Francesco Pio Bianco. Poche ore dopo, davanti alla telecamera del telefono, sua madre Rita De Crescenzo ha raccontato tutto con un video pubblicato sui social: «Stamattina hanno arrestato mio figlio». La tiktoker napoletana, seguita da centinaia di migliaia di utenti, ha parlato direttamente ai follower dopo il fermo eseguito giovedì 7 maggio dagli uomini della Squadra Mobile di Napoli. Le accuse al figlio della tiktoker. Secondo quanto emerso nelle prime ore dell’indagine, tra le accuse contestate al giovane ci sarebbe anche il tentato omicidio. Il provvedimento arriva nell’ambito di un’inchiesta su un agguato avvenuto nei primi mesi del 2026 durante lo scontro tra gruppi criminali attivi nelle zone di Montecalvario e Pizzofalcone.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Arrestato il figlio di Rita De Crescenzo, il video della tiktoker: «Non ce la facevo più. Gesù mi ha dato la grazia» (Video)

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Figura anche il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo tra le sette persone arrestate dalla Squadra Mobile di Napoli per il reato di tentato omicidio e porto e detenzione di armi da fuoco aggravati e in concorso https://shorturl.at/astAA facebook

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