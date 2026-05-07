Gesù mi ha dato la grazia non ce la facevo più | arrestato per tentato omicidio il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo lei reagisce così

Un episodio di violenza si è verificato nei vicoli di Napoli, dove un uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La vicenda ha coinvolto anche un noto personaggio pubblico, la cui reazione pubblica è stata condivisa sui social media. L’episodio è nato da una faida tra gruppi rivali, con sparatorie che hanno causato timore tra i residenti e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Un regolamento di conti a colpi di arma da fuoco tra i vicoli di Napoli, scaturito dalla volontà di affermare l’egemonia criminale sul territorio. In questo scenario si inserisce l’arresto di Francesco Pio Bianco, figlio della nota tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, finito in manette insieme ad altre sei persone al termine di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile. A dare per prima la notizia, anticipando i canali ufficiali, è stata proprio la madre, che attraverso un video pubblicato sui social ha commentato l’arresto del figlio. Le dichiarazioni di Rita De Crescenzo. La donna ha scelto di rendere pubblica la vicenda con un messaggio diretto ai suoi follower, dissociandosi dalle azioni del giovane.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Gesù mi ha dato la grazia, non ce la facevo più”: arrestato per tentato omicidio il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo, lei reagisce così ARRESTATO IL FIGLIO DI RITA DE CRESCENZO Notizie correlate Tentato omicidio a Napoli, arrestato anche il figlio della tiktoker Rita De CrescenzoSette arresti a Napoli per un conflitto a fuoco del 2025: tra gli indagati anche il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo. Arrestato il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo: tentato omicidio e armi. Il post della madre: «Così si salva»Tentato omicidio e armi: sono queste le accuse mosse nei confronti di alcuni giovanissimi dei Quartieri Spagnoli. Aggiornamenti e contenuti dedicati Arrestato il figlio di Rita De Crescenzo, la tik toker da Sharm: Sono una mamma disperata. Però chi sbaglia pagaIl figlio di Rita De Crescenzo, Francesco Pio Bianco, è stato arrestato stamani all'alba. E' accusato di tentato omicidio e porto d'armi. A dichiararlo è la stessa tik toker in un video pubblicato sui ... napolitoday.it Blitz a Napoli, arrestato il figlio di Rita De Crescenzo. La tiktoker: Gesù mi ha fatto la grazia, non dormivo più la notteC’è anche il 18enne Francesco Pio Bianco, figlio della tiktoker Rita De Crescenzo, tra le cinque persone arrestate all’alba di ... ilriformista.it