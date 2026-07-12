franceschi confermato alla guida della misericordia

Alberto Franceschi è stato riconfermato presidente della Misericordia di Stiava per il periodo 2026-2030. La sua elezione è avvenuta dopo aver ottenuto il maggior numero di preferenze nelle votazioni per il rinnovo del magistrato. La decisione conferma la continuità alla guida della confraternita. La nomina è stata ufficializzata dopo lo scrutinio delle preferenze espresse dai membri. La Misericordia continuerà a operare sotto la sua guida nel prossimo quadriennio.

La Misericordia di Stiava prosegue all’insegna della continuità. Alberto Franceschi è stato confermato presidente della confraternita anche per il quadriennio 2026-2030 dopo aver fatto incetta di preferenze alle elezioni per il rinnovo del magistrato. Le votazioni si sono svolte il 27-28 giugno, con 209 votanti a fronte dei 145 di quattro anni fa. Dei 15 candidati per il magistrato, sono 9 quelli che compongono il nuovo consiglio. Il presidente uscente Franceschi come previsto ha fatto incetta di voti ottendo ben 134 voti su 209 votanti, pari ad oltre il 60%. Dietro di lui Claudio Vecoli (115 voti), Raffaele Acunzo (102), Scilla Giannotti (94), Emma Tommasi (90), Claudio Ceragioli (88), Katia Martinelli (76), Franco Cima (75) e Massimo Marchetti (61). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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