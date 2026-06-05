Pordenone Fc Campaner confermato alla guida della squadra

Da pordenonetoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Pordenone Fc ha annunciato la conferma di Fabio Campaner come allenatore anche per la stagione 202627 di Eccellenza. La società ha deciso di proseguire il rapporto di collaborazione con l’allenatore, che continuerà a guidare la squadra nel prossimo campionato. La comunicazione è stata ufficializzata dalla società senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui piani futuri.

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Il Pordenone Fc comunica la prosecuzione del rapporto di collaborazione con l’allenatore Fabio Campaner, che guiderà la squadra anche nella stagione 202627 di Eccellenza.Nel biennio alla guida del Pordenone Campaner ha ottenuto il primo posto in Promozione, ripetendosi in Eccellenza (ex aequo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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