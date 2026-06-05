Pordenone Fc Campaner confermato alla guida della squadra

Notizia in breve

Il Pordenone Fc ha annunciato la conferma di Fabio Campaner come allenatore anche per la stagione 202627 di Eccellenza. La società ha deciso di proseguire il rapporto di collaborazione con l’allenatore, che continuerà a guidare la squadra nel prossimo campionato. La comunicazione è stata ufficializzata dalla società senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui piani futuri.