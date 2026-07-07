terremerse il faentino marco casalini confermato alla guida della cooperativa

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Terremerse è stato ufficializzato per il periodo 2026-2029, dopo l’assemblea generale dei soci. L’assemblea ha approvato il bilancio e confermato alla guida della cooperativa il faentino Marco Casalini. La nomina riguarda tutti i membri del consiglio, che resteranno in carica per il prossimo triennio. La decisione è stata presa in seguito alla riunione dei soci, senza ulteriori modifiche o variazioni rispetto alla precedente gestione.

Nuovo Consiglio di Amministrazione di Terremerse per il triennio 2026-2029. A seguito dell’assemblea generale dei soci, che ha approvato il Bilancio 2025 confermando il positivo andamento economico della Cooperativa (fatturato in crescita che ha raggiunto i 325 milioni di euro e volume d’affari consolidato del Gruppo oltre i 336 milioni), si è insediato il nuovo C.d.A. Confermato la fiducia al presidente Marco Casalini e alla squadra che negli ultimi anni ha accompagnato la crescita della Cooperativa, affiancando alle competenze consolidate l’ingresso di quattro nuovi consiglieri. Confermati anche i vice presidenti: Alessandro Tedaldi di Anita, Daniele Placci di Faenza e Giovanni Giambi in rappresentanza della C. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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