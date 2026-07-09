Francesca Chillemi rimanda le nozze con Eugenio Grimaldi | il motivo legato alla figlia Amelia Smeralda

Francesca Chillemi e il compagno Eugenio Grimaldi hanno deciso di posticipare il matrimonio. La motivazione riguarda la loro bambina, Amelia Smeralda, nata alla fine dell’anno precedente. Non ci sono segnalazioni di crisi tra i due. La coppia avrebbe preferito aspettare per organizzare le nozze, concentrandosi sulla famiglia. La decisione è stata comunicata attraverso indiscrezioni e non ufficialmente.

Secondo le ultime indiscrezioni, Francesca Chillemi e il compagno Eugenio Grimaldi avrebbero deciso di rimandare il matrimonio. Nessuna crisi all'orizzonte, bensì un desiderio preciso legato alla loro bambina, Amelia Smeralda, nata alla fine dello scorso anno. Sullo sfondo restano anche i fitti impegni dell'attrice, attesa sui set delle fiction di punta di Rai e Mediaset. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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