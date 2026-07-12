La seconda edizione dell’Italian Global Film Festival si è svolta sulla Riviera, con una serata dedicata alle fiction italiane. Tra le protagoniste, le serie ambientate a Portobello e sulla figura di Lidia Poët sono state tra le più premiate. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi attori e registi italiani, con premi assegnati alle produzioni più apprezzate. La serata si è conclusa con la proiezione di trailer e anteprime di nuove stagioni televisive.

Le luci della Riviera si sono riaccese per un’ultima scintillante notte di stelle. Si è conclusa ieri la seconda edizione dell’ Italian Global Series: il festival dedicato alla serialità – ideato dall’Associazione Produttori Audiovisivi con il sostegno del Ministero della Cultura e diretto da Marco Spagnoli – ha ufficialmente salutato Rimini e Riccione. L’ultima serata, al teatro Galli di Rimini, aperta dal ministro Alessandro Giuli, è stata una grande festa della serialità. Sul red carpet hanno sfilato molti degli ospiti protagonisti di questa edizione, prima della cerimonia di chiusura condotta da Sergio Friscia insieme alla madrina del festival Matilde Gioli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fra Portobello e Lidia Poët. Il meglio delle nostre fiction sul red carpet delle serie tv

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