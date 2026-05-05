Il 4 maggio si è tenuto al Metropolitan Museum of Art di New York il Met Gala 2026, una delle serate più attese dell’anno nel mondo dello spettacolo. Numerose celebrità provenienti dalla moda, dalla musica e dal cinema hanno sfilato sul red carpet, indossando abiti che hanno attirato l’attenzione di fotografi e media internazionali. La serata ha visto la partecipazione di molte figure di spicco, tutte presentatesi in outfit particolarmente curati e distintivi.

Al Metropolitan Museum of Art di New York è andato in scena il Met Gala 2026. Nella serata del 4 maggio star della moda, della musica, del cinema e celebrità internazionali si sono ritrovate sul red carpet più iconico e glamour della Grande Mela. Immancabile l’ex direttrice di Vogue Anna Wintour, affiancata nel ruolo di co-presidente da Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams. Il tema di quest’anno, Costume Art, ha permesso ai vip presenti e ai loro stilisti di dare sfogo alla creatività che contraddistingue questo evento. A colpire di più sono stati i look di Bad Bunny, Katy Perry, Sarah Paulson e Sam Smith, per citarne alcuni. Assente il sindaco di NYC Zoran Mamdani che, secondo i media, avrebbe deciso di non partecipare in segno di protesta con la presidenza onoraria conferita al patron di Amazon Jeff Bezos e la moglie Lauren Sánchez.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Met Gala 2026, i look delle star sul red carpet

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