Festival di Cannes 2026 sul red carpet di apertura tutto il glamour delle veterane | da Joan Collins a Jane Fonda i look delle dive e i nostri voti

La 79esima edizione del Festival di Cannes è iniziata con l’evento di apertura, dedicato al film La Vénus Électrique. Sul tappeto rosso si sono alternate alcune delle attrici più note del cinema internazionale, tra cui Joan Collins e Jane Fonda, che hanno mostrato i loro look eleganti. Le veterane del cinema hanno sfilato davanti alle telecamere, attirando l’attenzione con i loro outfit. La serata ha celebrato il glamour e la presenza di attrici di lunga carriera.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui