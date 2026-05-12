Festival di Cannes 2026 sul red carpet di apertura tutto il glamour delle veterane | da Joan Collins a Jane Fonda i look delle dive e i nostri voti
La 79esima edizione del Festival di Cannes è iniziata con l’evento di apertura, dedicato al film La Vénus Électrique. Sul tappeto rosso si sono alternate alcune delle attrici più note del cinema internazionale, tra cui Joan Collins e Jane Fonda, che hanno mostrato i loro look eleganti. Le veterane del cinema hanno sfilato davanti alle telecamere, attirando l’attenzione con i loro outfit. La serata ha celebrato il glamour e la presenza di attrici di lunga carriera.
Si apre con il tappeto rosso del film La Vénus Électrique la 79esima edizione del Festival cinematografico più glamour di primavera. Non sarà forse elegante sottolinearlo, ma onore al merito per il tris di star più incantevoli della serata, che in 3 fanno 243 anni di stile, classe, meraviglia. Alla faccia di influencer e icone wannabe +++dropcap Si alza finalmente il sipario sul Festival di Cannes 2026. La 79esima edizione della kermesse più glamour della Costa Azzurra srotola il suo lungo e ambito tappeto rosso che conduce dritto dritto alla Montées des Marches del Palais des Festivals, dove viene simbolicamente ma solennemente tagliato il nastro di partenza.🔗 Leggi su Vanityfair.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice
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