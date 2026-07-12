Matteo Galassi è diventato ufficialmente un giocatore della Fortitudo e si è unito alla rosa che parteciperà al campionato di serie A2. Il giocatore bolognese ha dichiarato di essere pronto a mettersi subito in gioco con la nuova squadra. La firma è avvenuta ieri, annunciando il suo ingresso nel club. Galassi, proveniente dalla società Flats Service, si inserisce nel roster per la stagione in corso.

Un bolognese in Fortitudo. Matteo Galassi è, ufficialmente da ieri, un nuovo giocatore della Flats Service. Nella rosa dei giocatori che partecipare al campionato di serie A2 ci sarà anche Galassi. Matteo, 28 anni compiuti una settimana fa, è cresciuto nella giovanili di Virtus, Fortitudo e Pontevecchio, dove ha esordito, giovanissimo, tra i senior in serie C. Dopo le prime apparizioni nella Pontevecchio, Galassi a 19 anni si trasferisce a Lugo, dove disputa il campionato di serie B2. La tappa successiva è Ozzano e poi, nel 2021, approda al Bologna 2016 in B1, nel club del presidente Rossano Guerri. Chiude la stagione a quasi 12 punti di media a partita e questo vale per Galassi la chiamata di Treviglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fortitudo, c’è il bolognese Galassi: "Pronto a mettermi subito in gioco"

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