Moretti pronto a mettersi in gioco | Fortitudo chance irrinunciabile

Notizia in breve

Moretti ha annunciato la sua disponibilità a entrare in squadra, definendola come un'opportunità da non perdere. È stato confermato un trasferimento tra Bologna e Cento, con un nuovo giocatore che si unisce alla formazione della Fortitudo. La società, guidata dal presidente Rossano Guerri, ha ufficializzato l’ingaggio di questa pedina, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo. La squadra si prepara a integrare il nuovo elemento nel roster.