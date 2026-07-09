Moretti pronto a mettersi in gioco | Fortitudo chance irrinunciabile
Moretti ha annunciato la sua disponibilità a entrare in squadra, definendola come un'opportunità da non perdere. È stato confermato un trasferimento tra Bologna e Cento, con un nuovo giocatore che si unisce alla formazione della Fortitudo. La società, guidata dal presidente Rossano Guerri, ha ufficializzato l’ingaggio di questa pedina, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo. La squadra si prepara a integrare il nuovo elemento nel roster.
Scambio fra Moretti sull’asse Bologna-Cento. Una nuova pedina entra ufficialmente nello scacchiere della Fortitudo del presidente Rossano Guerri, che ieri pomeriggio ha ufficializzato l’accordo con l’ala-centro classe 2005 Massimiliano Moretti, reduce dall’ultima stagione giocata con i ‘cugini’ biancorossi (5,1 punti, 3,4 rimbalzi in 12 minuti di impiego le cifre): in direzione di Cento c’è invece l’omonimo Samuele, che si congeda dai biancoblù dopo una stagione in crescita, soprattutto nei playoff (l’ex lungo Fortitudo chiude con 4,4 punti, 5,4 rimbalzi in 18,3 minuti). Massimiliano, dunque. Cresciuto cestisticamente a Umbertide prima e nel... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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