Matteo Galassi rimarrà in forza alla Fortitudo anche nella prossima stagione di serie A2. La guardia bolognese è stata confermata nel roster biancoblù, che si prepara per il campionato 2026. La società ha ufficializzato la sua presenza, allungando così le sue disponibilità nel reparto esterni. Galassi, nato a Bologna, rappresenta un punto fermo nel progetto sportivo della squadra.

Bologna, 11 luglio 2026 - Nuovo annuncio in casa Fortitudo. Del roster che parteciperà al prossimo campionato di serie A2 fa parte anche il bolognese Matteo Galassi. 28 anni compiuti da una settimana Galassi è cresciuto nella giovanili di Virtus, Fortitudo e Pontevecchio, dove ha esordito giovanissimo, in serie C, Matteo a 19 anni va a Lugo, in B2, poi a Ozzano e nel 2021 approda al Bologna Basket, in B1, alla corte del presidente Rossano Guerri, chiudendo la stagione a quasi 12 punti di media. Galassi firma poi con Treviglio e dopo altre due stagioni, trova per la prima volta la serie A2, a Vigevano, dove chiude con 5,6 punti in 16’, mentre l’anno scorso, complice un infortunio, ha giocato solo metà stagione, di nuovo a Treviglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fortitudo, Galassi è ufficiale: la guardia bolognese allunga il roster biancoblù

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