fondazione morandi ci crede nove borse di studio per formare giovani chirurghi

La Fondazione Morandi ETS ha annunciato l'apertura delle iscrizioni per le nove borse di studio destinate alla formazione di giovani chirurghi. Le candidature per il programma Anatomy Lab 2026 sono aperte fino al 21 settembre. I corsi prevedono la partecipazione di docenti provenienti da strutture sanitarie come San Gerardo, San Raffaele e Humanitas.

Fondazione Morandi ETS investe sulla formazione di giovani chirurghi. Sono aperte fino al 21 settembre le iscrizioni agli Anatomy Lab 2026, con docenti di San Gerardo, San Raffaele e Humanitas. Esercitarsi su procedure salvavita, dissezioni oncologiche e tiroidectomie attraverso attività pratiche su preparati anatomici. Il laboratorio sarà rivolto a specialisti in chirurgia generale e otorinolaringoiatria. "Investire sui giovani chirurghi significa dare valore al futuro della cura – osserva Matteo Morandi, presidente della Fondazione –. Vogliamo offrire ai talenti della medicina gli strumenti per affinare quella manualità e sensibilità clinica che restano il cuore pulsante della chirurgia d’eccellenza". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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