Nasce la Fondazione Centro Studi Carlo Alberto | dalla Sindone tattile alle borse di studio per i giovani

A Torino è stata ufficialmente avviata la Fondazione Centro Studi Carlo Alberto ETS, una nuova organizzazione senza scopo di lucro. La presentazione si è svolta presso l’Accademia Albertina di Belle Arti. La fondazione si occuperà di progetti che vanno dalla ricerca sulla Sindone tattile a borse di studio destinate ai giovani. La sua costituzione rappresenta un passo importante per lo sviluppo di iniziative culturali e di studio nella città.

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A Torino prende ufficialmente il via l’attività della Fondazione Centro Studi Carlo Alberto ETS, una nuova realtà senza fini di lucro presentata presso l’Accademia Albertina di Belle Arti. Presieduta dal professor Giorgio Gagna, la fondazione si pone l’obiettivo di attualizzare lo "Spirito.🔗 Leggi su Torinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ricerca, formazione di giovani talenti: borse di studio della Fondazione BraccoFondazione Bracco annuncia l’apertura delle candidature per la sesta edizione del progetto “Diventerò”, l’iniziativa pluriennale volta a sostenere i... Nasce Fondazione Acea: al centro acqua, giovani e innovazioneLa Fondazione Acea nasce con la missione principale di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, industriale e culturale dell’Azienda fondata a... Argomenti più discussi: Nasce la Fondazione Centro Studi Carlo Alberto; Una Fondazione nel nome di Carlo Alberto; Nasce a Torino la Fondazione Centro Studi Carlo Alberto che porta in dote una nuova Sindone tattile itinerante; Nasce il Centro studi Carlo Alberto, l’idea di Giorgio Gagna per tramandare lo spirito albertino. ? Il 13 maggio avrò l'onore ed il piacere di partecipare al primo convegno della nuova fondazione CENTRO STUDI COMMERCIALISTI. Grazie per l'invito a Luigi Pagliuca ed al presidente Antonio Canu x.com Quanto è stato efficace il sistema educativo pubblico americano nella revisione della storia reale? reddit Nasce la Fondazione Centro Studi Carlo Alberto: dalla Sindone tattile alle borse di studio per i giovaniPresentata a Torino la Fondazione Centro Studi Carlo Alberto: tra i progetti una Sindone tattile per non vedenti, borse di studio al Conservatorio e un convegno nazionale per lo Statuto Albertino. torinotoday.it