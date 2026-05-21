Borse di studio per formare giovani nell’ambito del caseario

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha annunciato il rinnovo del bando di borse di studio, destinato ai giovani interessati a seguire un percorso formativo nel settore lattiero-caseario. Questa iniziativa, alla sua seconda edizione, offre supporto finanziario a coloro che desiderano approfondire le proprie competenze nel campo del caseario. La selezione si rivolge a giovani che intendono specializzarsi nel processo di produzione e lavorazione del formaggio. La scadenza per la presentazione delle domande è stata comunicata ufficialmente.

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