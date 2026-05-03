LIVE Sinner-Zverev 6-1 3-2 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | break di vantaggio da gestire

Al torneo di Madrid, il match tra il giocatore italiano e l'avversario tedesco prosegue con l'italiano in vantaggio nel secondo set. Attualmente il punteggio è di 6-1, 3-2, con l'italiano in servizio e in vantaggio di un break. Durante lo scambio, l'italiano ha realizzato un punto con un rovescio in controtempo seguito da una palla corta vincente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 Servizio, rovescio in contropiede e palla corta vincente dell’italiano. Da manuale la smorzata di rovescio. 40-0 Servizio e diritto incrociato vincente del n.1. 30-0 Zverev prova ad accelerare col diritto lungolinea, ma sbaglia con il rovescio incrociato successivo in avanzamento. 15-0 Solido rovescio lungolinea di Sinner, largo il diritto incrociato del tedesco. 3-2 Ace al centro di Zverev. 40-15 Risposta profonda di Sinner, lungo il diritto del n.3 in uscita dal servizio. 40-0 Servizio vincente al centro di Zverev. 30-0 Battuta esterna vincente del tedesco. 15-0 Servizio e diritto lungolinea vincente del n.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 6-1, 3-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break di vantaggio da gestire Notizie correlate LIVE Sinner-Fils 5-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: due break di vantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio e diritto incrociato vincente del n. LIVE Sinner-Norrie 4-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: due break di vantaggio per l’italianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LEHECKA (2° MATCH DALLE 11. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Madrid LIVE, Sinner-Zverev: la cronaca in diretta della finale dalle 17; Sinner-Zverev si vedrà su TV8 in diretta o differita oggi? La scelta ufficiale di Sky; Zverev in finale al Madrid Open 2026: Blockx battuto in due set; Sinner-Zverev: orario e dove vedere in tv e streaming la finale del 1000 di Madrid. Sinner-Zverev in diretta LIVE 6-1 0-1 all’ATP Madrid 2026: Jannik in 25 minuti vince il primo setAlexander Zverev è ormai uno dei consueti avversari di Sinner, numero 3 della classifica ATP, è da un decennio ai vertici del tennis. Non è mai riuscito a vincere un titolo Slam, al netto di quattro f ... fanpage.it LIVE ATP Madrid, finale: Sinner in autostrada, primo set 6-1 su ZverevI giocatori sono entrati in campo sul Manolo Santana, tutto pronto per il match che assegnerà il titolo. Cari amici di Ubitennis, benvenuti alla diretta scritta della finale del Masters 1000 di Madrid ... ubitennis.com Sinner vince in scioltezza il primo set 6-1 nella finale contro Zverev in solamente 25 MINUTI facebook SF Parigi 2025: Sinner vince 6-0 6-1 contro Zverev. SF Monte-Carlo 2026: Sinner vince il primo set contro Zverev per 6-1. F MADRID 2026: Sinner vince il primo set contro Zverev per 6-1. Ben 4 set vinti con quello che in gergo si chiama bagel o breadsti x.com