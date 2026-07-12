A Foligno, Andrea Sbraga sta per firmare con la squadra biancazzurra, mentre Carmelo Ferrara e Fode Sylla continueranno anche quest’anno con i falchetti. La società ha annunciato l’accordo con la squadra di endurance Omohonria, sotto la gestione di Marco Di Loreto. La trattativa con il difensore si avvicina alla conclusione, con un’intesa vicina per la prossima stagione.

FOLIGNO – Endurance Omohonria alla corte di Marco Di Loreto. Carmelo Ferrara e Fode Sylla ancora una stagione con i falchetti, Andrea Sbraga ad un passo dal ‘si’ al sodalizio biancazzurro. Queste le ultime novità in casa Foligno a poco più di una settimana dall’inizio della preparazione. Omohonria è un giocatore che il ‘diesse’ Filippo Petterini ha seguito nel recente passato: il 26enne esterno basso vanta un grosso bagaglio di esperienza accumulata in passato con la casacca dell’Avellino e poi con Orvietana e Trestina. Raggiunto l’accordo poi con il centrocampista Carmelo Ferrara, uno dei migliori della passata stagione, per il rinnovo contrattuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Foligno, c’è Omohonria. Sì vicino per Sbraga

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