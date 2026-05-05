Riconoscimenti ai calciatori Settimi e Sbraga Festa macchiata dall’infortunio di Pupo Posada

Durante l’ultimo incontro casalingo del Foligno, prima del calcio d’inizio del derby contro Cannara, si è svolta una cerimonia di riconoscimento per due calciatori della squadra, Tommaso Settimi e Andrea Sbraga. La manifestazione è avvenuta in un clima di rispetto, con un minuto di silenzio dedicato alla memoria di Alex Zanardi. La festa è stata però oscurata dall’infortunio di un altro giocatore presente in campo.

In occasione dell’ultima apparizione davanti ai propri tifosi, prima del fischio d’inizio del derby Foligno Cannara, oltre al minuto di raccoglimento per la scomparsa di Alex Zanardi, sono stati premiati due calciatori del Foligno: si tratta di Tommaso Settimi e Andrea Sbraga. Settimi è stato premiato dai vertici del Foligno Calcio per aver tagliato il traguardo delle cento presenze con la casacca dei falchetti; Sbraga, invece, ha ricevuto un riconoscimento dall’associazione Amici del Falco. Al difensore Sbraga in particolare è stato consegnato il premio “Falco che lotta“ in ricordo di Marco Santini, uno dei fondatori dell’associazione, da sempre tifoso del Foligno, scomparso prematuramente.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riconoscimenti ai calciatori Settimi e Sbraga. Festa macchiata dall’infortunio di Pupo Posada Notizie correlate Vigili del fuoco in festa: riconoscimenti ed encomi ai pompieri piacentiniOggi si festeggia anche a Piacenza il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che è nato 87 anni fa. Leggi anche: Consegnati dall’assessore Federico Scapecchi i riconoscimenti ai “campioncini” dell’Asd Bocce Arezzo