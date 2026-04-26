? Cosa sapere Giovanni Truppi presenta La lunga fiaba di sabbia al Teatro San Carlo di Foligno lunedì 27 aprile.. Il progetto dell'Umbria Green Festival unisce le opere di Pasolini e Calvino in un'unica performance.. Lunedì 27 aprile alle ore 21, il Teatro San Carlo di Foligno ospiterà l’esordio di La lunga fiaba di sabbia, un progetto che vede Giovanni Truppi unire le visioni di Pasolini e Calvino nell’ambito dell’Umbria Green Festival. Il nuovo lavoro del cantautore, che ha già firmato il libro di viaggio L’avventura, nasce da una suggestione letteraria profonda: il legame tra la cronaca di un viaggio costiero e la raccolta di leggende popolari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foligno: il suono di Pasolini e Calvino si fonde in una fiaba

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