Fiumicino sconti su Imu Tari e multe | domande entro il 30 settembre

A Fiumicino si può richiedere la definizione agevolata di tributi e multe fino al 30 settembre. L’amministrazione ha approvato un regolamento che permette di regolarizzare debiti relativi a Imu, Tari e sanzioni per violazioni al Codice della Strada, pagando meno rispetto alle cifre originali. La procedura riguarda le richieste presentate entro la scadenza stabilita, offrendo la possibilità di abbattere gli importi dovuti.

Fiumicino, 12 luglio 2026 – A Fiumicino sarà possibile regolarizzare alcuni debiti con il Comune pagando meno. L’Amministrazione comunale ha approvato il regolamento sulla definizione agevolata dei tributi locali e delle sanzioni per le violazioni al Codice della Strada. La misura riguarda cittadini, imprese ed enti che hanno pendenze relative a Imu, Tari, Canone unico patrimoniale e multe. La prima richiesta dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2026 attraverso il portale del contribuente di Servizi Civici S.p.A. Quali debiti possono essere regolarizzati. La definizione agevolata riguarda gli atti notificati entro il 31 dicembre 2024, purché i debiti non siano già stati affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e non sia stata avviata la procedura di iscrizione a ruolo. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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