A Taranto sono stati approvati sconti su Imu e Tari per i debiti accumulati fino al 31 dicembre 2024. La misura prevede anche l'azzeramento di sanzioni e interessi, con l’obiettivo di alleggerire il carico fiscale di famiglie e imprese nella città. La decisione riguarda le rate non ancora pagate e mira a favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie.

? Cosa sapere Taranto approva sconti Imu e Tari per debiti registrati fino al 31 dicembre 2024.. La manovra azzera sanzioni e interessi per favorire famiglie e imprese locali.. Il Consiglio comunale di Taranto ha approvato giovedì 30 aprile 2026 una manovra fiscale che permette di saldare i debiti accumulati con il Comune tramite una procedura agevolata, azzerando sanzioni e interessi per le pendenze registrate fino al 31 dicembre 2024. La decisione, comunicata dall’assessore ai Tributi Simeone, punta a dare un respiro immediato sia alle famiglie che faticano a far quadrare i conti, sia alle attività commerciali dei borghi e delle strade cittadine, colpite dalle scadenze di Imu, Tari e Cup.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto: sconti su Imu e Tari, azzerate sanzioni e interessi

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