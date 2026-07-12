Fiumicino attivi i presidi sanitari estivi a Passoscuro e Maccarese
I presidi sanitari estivi sono stati attivati a Passoscuro e Maccarese, nel comune di Fiumicino, per garantire assistenza e sicurezza ai bagnanti durante la stagione balneare 2026. Le strutture sono operative da oggi e si aggiungono ai servizi di emergenza già presenti nella zona. La misura mira a migliorare la copertura sanitaria lungo il litorale, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità di funzionamento o durata.
Fiumicino, 12 luglio 2026 – Sono ufficialmente attivi i presidi sanitari estivi di Passoscuro e Maccarese, istituiti per rafforzare l’assistenza e la sicurezza sul litorale di Fiumicino durante la stagione balneare 2026. L’apertura delle due strutture è stata inaugurata alla presenza del sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, e dell’assessore ai Lavori pubblici, Giovanna Onorati. Presenti anche i volontari della Misericordia di Fiumicino e le autorità civili e militari del territorio. Quando saranno attivi i presidi. I presidi saranno operativi durante tutti i fine settimana di luglio. Dal 1° al 15 agosto, invece, il servizio sarà garantito ogni giorno, nel periodo in cui sul litorale si registra il maggiore afflusso di residenti, turisti e bagnanti. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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