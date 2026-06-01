Ha commesso diverse rapine e deve ancora scontare oltre 4 anni di carcere arrestata una 26enne

Una donna di 26 anni di origine ucraina è stata arrestata dai carabinieri di Cesenatico. Era stata condannata per diverse rapine e deve ancora scontare oltre quattro anni di carcere. È stata trovata nel centro cittadino, dove si trovava da tempo, e il provvedimento di detenzione è stato emesso dall’ufficio Esecuzioni Penali della procura di Forlì. L’arresto è stato eseguito nei giorni scorsi.

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Cesenatico, hanno eseguito un provvedimento detentivo, disposto dall’ufficio Esecuzioni Penali della procura della Repubblica presso il tribunale di Forlì, procedendo all’arresto di una 26ennne ucraina, rintracciata in nel centro cittadino, dove da tempo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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