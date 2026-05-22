Una nuova linea di rossetti rossi si distingue per la sua finitura semi-opaca, offrendo un equilibrio tra idratazione e durata. La tonalità proposta si colloca tra i toni caldi e freddi, risultando versatile e adatta a diverse carnagioni. La ricerca della sfumatura ideale rappresenta un obiettivo condiviso tra appassionati di bellezza, desiderosi di trovare un colore che si adatti a molte occasioni senza risultare troppo acceso o troppo spento.

Trovare la sfumatura di rossetto rosso perfetta, capace di posizionarsi magicamente in quel limbo sottile tra il “non troppo caldo” e il “non troppo freddo”, è la missione di ogni beauty lover. A svelarci la formula magica dell’eleganza contemporanea ci ha pensato Matilde Gioli, splendida sul red carpet con un look labbra magnetico, idratante ma dal finish rigorosamente semi-opaco. Visualizza questo post su Instagram L’attrice italiana è ormai da tempo legata ai look iconici del team di Charlotte Tilbury, la celebre truccatrice britannica che l’ha seguita passo dopo passo nelle kermesse internazionali più prestigiose al mondo, dal Festival del Cinema di Venezia fino al Festival di Cannes. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Non troppo caldo, non troppo freddo, idratatante ma con finish semi-opaco: il rossetto rosso perfetto è quello di Matilde Gioli

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