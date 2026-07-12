Firenze 87enne in carcere per furto
Un uomo di 87 anni si trova in carcere da tre giorni, dopo essere stato condannato definitivamente per aver rubato un’auto tre anni fa. La condanna è stata confermata in via definitiva, e ora l’anziano si trova nel carcere di Sollicciano. Non ci sono state misure alternative o detenzioni domiciliari adottate, nonostante l’età avanzata.
Ha 87 anni e una condanna definitiva per il furto di un’auto commesso tre anni fa: nonostante l’età avanzata, però, da tre giorni dorme in una cella del carcere fiorentino di Sollicciano. Fino a poco tempo fa viveva all’albergo popolare di via della Chiesa, ma non poteva più restarci: così, quando la sentenza è diventata esecutiva e per lui si sono aperte le porte della struttura penitenziaria toscana. Le condizioni fisiche dell’uomo sono definite discrete, ma non ha denti e non riesce a masticare cibo solido. Il penitenziario ha così deciso di spostarlo in una cella del reparto clinico della struttura e chiedendo alla mensa di preparargli pasti liquidi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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