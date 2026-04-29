Condannato per furto fermato in centro | finisce in carcere un 49enne

Un uomo di 49 anni è stato arrestato nel centro di Como mentre passeggiava e, dopo essere stato identificato, è stato portato in carcere. L’arresto è avvenuto in seguito a una condanna definitiva per furto. La procedura ha portato alla sua detenzione, che si è conclusa con il trasferimento nel penitenziario. La notizia riguarda esclusivamente le modalità dell’arresto e del trasferimento.

È stato fermato mentre camminava nel centro di Como e accompagnato in carcere per scontare una condanna definitiva. Protagonista un 49enne tunisino, già riconosciuto colpevole di furto aggravato e destinatario di una pena di quattro mesi di reclusione.Fermato in centroL’uomo è stato individuato.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Aggredito in centro a Barletta, muore 49enne: fermato un uomoUn uomo di 49 anni, Jacopo Musti, è morto in ospedale dopo essere stato aggredito due giorni fa, con violenza a Barletta. Leggi anche: Roma: derubava turisti nel centro storico, fermato a Fontana di Trevi, arrestato 49enne Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Di nuovo arrestato (e condannato) il ladro che rompe i finestrini delle auto, ammette tutto in tribunale: L’ho fatto ancora; Prende a botte gli agenti che lo avevano fermato, ma prima si spaccia per un'altra persona. Arrestato dalla Polizia Locale e condannato in Tribunale un rumeno; Arrestato a Roma il Genio: ispirò la serie tv sul colpo del secolo; Signora le stanno aprendo lo zaino. Sventa un furto in metro e viene massacrato dai borseggiatori. Barcolla in strada e prende a calci un’auto: è ricercato per furto. Subito in carcereBarcolla in strada e, quando un automobilista si ferma per non investirlo, gli rompe con una serie di calci lo specchietto laterale. E’ successo in centro storico a Foligno nei giorni scorsi dove le f ... umbria24.it «Protagonista di un cortocircuito»SPINEDA - Il giudice di Mantova lo ha condannato a 4 anni per un furto messo a segno nel 2019 a Spineda, paese di poco più di 600 abitanti in provincia di Cremona. La sentenza emessa il 28 giugno del ... laprovinciacr.it Paolo Cappuccio, lo chef stellato condannato per l'annuncio di lavoro sui social: «No a gay, comunisti e fanca***sti» - facebook.com facebook Non vuole comunisti e gay in cucina, chef condannato per discriminazione. Dovrà risarcire alla Cgil del Trentino una somma pari a 6.000 euro #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… x.com