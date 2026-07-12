Il nuovo allenatore della Fiorentina ha convocato un gruppo di giocatori per il raduno pre stagionale che inizia oggi. Sono stati esclusi otto calciatori, tra cui Robin Gosens, Richardson, Valentini, Kospo, Bianco, Barak, Sottil e Nzola. La lista ufficiale dei convocati include quindi altri giocatori, mentre gli esclusi non parteciperanno alle sessioni di preparazione iniziali.

Ecco l'elenco ufficiale dei convocati del nuovo allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso, per il raduno pre stagionale, da oggi, 12 luglio 2026. Otto gli esclusi: oltre a Robin Gosens, la cui mancata convocazione era già emersa, restano fuori Richardson, Valentini, Kospo, Bianco, Barak, Sottil e Nzola. Non c'è nemmeno Riccardo Braschi, prossimo a lasciare la Fiorentina in prestito, così come altri 2006 in uscita dalla Primavera neo Campione d'Italia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Fiorentina: i convocati di Grosso per il raduno. Otto gli esclusi: anche Gosens, Richardson e il giovane Braschi

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