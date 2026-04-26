La Fiorentina si prepara ad affrontare il Sassuolo con una lista di convocati ridotta a causa di assenze per infortunio. Tra i giocatori non presenti ci sono Piccoli, Gosens, Kean e Parisi. In particolare, Piccoli non è stato convocato a causa di un risentimento all’adduttore sinistro. La rosa a disposizione dell’allenatore si riduce ulteriormente in vista della partita.

FIRENZE – Fiorentina d’emergenza contro il Sassuolo. Non sono stati convocati per infortunio Piccoli: risentimento adduttore sinistro. Fortini, Parisi e Gosens: stanno recuperando dai loro rispettivi problemi. Kean: sta aumentando i carichi di lavoro e verrà rivalutato nei prossimi giorni. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: convocati per il Sassuolo. Lista d’emergenza: mancano Piccoli, Gosens, Kean e Parisi

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