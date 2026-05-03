La Fiorentina ha annunciato i nomi dei giocatori convocati per la partita contro la Roma, prevista per lunedì alle 20.45. Tra i convocati figurano Gosens e Parisi, che sono stati valutati idonei, mentre Kean e Piccoli sono stati esclusi dalla lista. La rosa comprende in totale 22 calciatori pronti a scendere in campo per la sfida.

La Fiorentina si prepara a scendere in campo per la 35ª giornata di Serie A 2025-26 in cui sfiderà la Roma, lunedì alle 20.45 all'Olimpico. Tornano tra i convocati gli esterni Gosens e Parisi mentre restano fuori Kean e Piccoli, con conseguente emergenza in attacco per Vanoli. Sempre fuori per infortunio Lamptey e Fortini. Ecco l'elenco completo dei convocati. Braschi, Christensen, De Gea, Lezzerini; Comuzzo, Dodò, Kouadio, Pongracic, Ranieri, Rugani, Parisi; Brescianini, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour; Gosens, Gudmundsson, Harrison, Pirrò, Solomon.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiorentina, i convocati per la Roma: Gosens e Parisi ok, fuori Kean e Piccoli

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