La Fiorentina si prepara alla partita contro la Roma, in programma domani all’Olimpico. Per l’occasione, il tecnico ha convocato nuovamente Fabiano Parisi e Robin Gosens, che rientrano in lista dopo assenze precedenti. Restano invece esclusi dalla convocazione Kean e Piccoli, che continuano a essere fuori causa. La sfida si inserisce nel calendario di fine stagione e si gioca nel capoluogo romano.

FIRENZE – Paolo Vanoli si prepara ad affrontare la sfida contro la Roma in programma domani, lunedì 4 maggio 2026, all’Olimpico, con due rientri importanti sulla sinistra, Fabiano Parisi e Robin Gosens. Non ancora hanno recuperato invece Roberto Piccoli, Moise Kean e Niccolò Fortini. Ecco nel dettaglio la lista dei convocati, tra questi spicca la presenza dell’attaccante dell’Under-18 (classe 2008) Pirrò: Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: i convocati contro la Roma, tornano Parisi e Gosens. Sempre out Kean e Piccoli

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