Un uomo ha simulato un incidente per convincere un’anziana a consegnargli 600 euro in contanti. La truffa si è svolta con l’anziana che, credendo a una falsa richiesta, ha consegnato la somma. I carabinieri di Montelupone hanno identificato e denunciato l’autore della truffa. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Con la scusa di un incidente che non era mai avvenuto, è riuscito a convincere un’anziana a consegnargli 600 euro in contanti. Ma i carabinieri di Montelupone sono riusciti a individuarlo e denunciarlo. Così ora è finito nei guai un 32enne siciliano, già noto alle forze dell’ordine, accusato del reato di truffa aggravata. I fatti risalgono ai primi giorni di luglio. Il 32enne ha messo in atto la cosiddetta truffa dello specchietto ai danni di una donna di 88 anni, residente a Montelupone. L’uomo ha fatto credere alla pensionata che la sua auto aveva subito un danno, e che era stata lei a causarlo urtandolo con lo specchietto. Disorientata e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Finto incidente, anziana paga 600 euro

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Reencarnada, finjo heredera ciega para vengarme; acorralada revelo ser jefa suprema oculta

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