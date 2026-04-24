Rimini condannato il finto maresciallo | 100mila euro rubati a un’anziana

A Rimini, un uomo di 54 anni è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione per aver sottratto circa 100.000 euro tra contanti e gioielli a una donna di 93 anni. Il condannato si era spacciato per un maresciallo e aveva approfittato della situazione per mettere a segno il colpo. La vicenda si è conclusa con la condanna definitiva dell’uomo.

? Cosa sapere Un uomo di 54 anni è stato condannato a un anno e sei mesi a Rimini.. Il truffatore ha sottratto 100mila euro tra contanti e gioielli a una donna di 93 anni.. Un uomo di 54 anni originario di Napoli è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione ieri mattina dopo aver sottratto circa 100mila euro a una donna di 93 anni nel centro storico di Rimini, simulando un’emergenza familiare via telefono. Il processo, conclusosi con la formula del rito abbreviato davanti al giudice dell’udienza preliminare di Rimini, mette fine alle indagini della polizia di Stato su un episodio avvenuto il 3 maggio 2023. In quella data, l’anziana vittima — purtroppo ormai deceduta — era stata bersaglio di un inganno meticolosamente costruito da un finto maresciallo dei carabinieri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rimini, condannato il finto maresciallo: 100mila euro rubati a un’anziana Notizie correlate Truffò 100mila euro a una 93enne, condannato il finto avvocato mandato dal sedicente carabiniereUna truffa da 100mila euro con vittima una 93enne che, convinta dal finto carabiniere che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente, aveva... "Nonna, aiutami": anziana raggirata con la truffa del finto nipote, bottino da 100mila euroAgli arresti domiciliari un 22enne e una 50enne napoletani, protagonisti di un raggiro ai danni di un'anziana signora: decisivi i video di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Truffa da 100mila euro all’anziana. Condannato il finto maresciallo; Truffò 100mila euro a una 93enne, condannato il finto avvocato mandato dal sedicente carabiniere; Truffò 100mila euro a una 93enne, condannato il finto avvocato mandato dal sedicente carabiniere; Truffa da 100mila euro per il finto incidente del figlio, condannato l'autore. Truffa da 100mila euro all’anziana. Condannato il finto marescialloVittima una donna di 93 anni di Rimini. L’autore dell’imbroglio fermato dalla polizia: ieri si è chiuso il processo ... ilrestodelcarlino.it Truffò 100mila euro a una 93enne, condannato il finto avvocato mandato dal sedicente carabiniereUtilizzano il trucco del finto incidente, il malvivente era riuscito a farsi consegnare dall'anziana tutti i contanti e i gioielli di famiglia ... riminitoday.it sei di Rimini se ... ® - facebook.com facebook