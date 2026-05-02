La truffa del finto incidente della figlia stava per costare 8mila euro ad un' anziana

Una truffa in cui si fingeva un incidente coinvolgendo la figlia di un’anziana stava per portare al pagamento di 8.000 euro. La Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri continuano a intervenire per contrastare queste truffe rivolte alle persone più vulnerabili, come gli anziani e le persone con disabilità, attraverso controlli e operazioni di prevenzione.

Prosegue l’impegno della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai fenomeni di truffa ai danni delle fasce più vulnerabili, tra cui anziani e persone con disabilità. Nella rete dell'ordine è finito un truffatore di 23 anni, originario della Campania, che, oltre ad essere stato.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate La telefonata che poteva costare caro: a Erba anziana riconosce la truffa del finto carabiniereUna telefonata improvvisa, una voce autorevole dall’altra parte del telefono e una richiesta che poteva trasformarsi in un grave raggiro. Andretta, truffa del finto incidente smascherata: Carabinieri arrestano ventenne e restituiscono 6000 euro all'anziana vittimaI Carabinieri della Stazione di Andretta, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio e di contrasto ai reati predatori, svolti sotto... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La truffa del finto carabiniere non funziona più; Dentro la Notizia: Badante si finge marito e sventa la truffa del finto carabiniere Video; Tenta la truffa del finto carabiniere verso un’anziana: arrestato diciottenne; L’Arma sventa a Domodossola la truffa del finto carabiniere. Da Napoli a Torino per mettere a segno colpi con la truffa del falso maresciallo: arrestato 39enne dopo il furto in casa di 80enni a Torino Pozzo StradaNel mirino della Squadra Mobile da tempo, l'arresto è avvenuto dopo un mirato pedinamento che ha portato gli agenti a sorprenderlo in flagrante ... torinotoday.it 90enne raggirata con la truffa del finto poliziotto: sottratte 120mila euro. I veri poliziotti arrestano il truffatoreUn copione ormai tristemente noto, ma ancora capace di colpire nel segno, soprattutto ai danni delle persone più fragili. Con la tecnica della truffa del ... castellinotizie.it Compra da Nicolas un'Alfa Giulia rubata, truffa da 19.500 euro: SherLocont a caccia del venditore https://www.quintopotere.it/compra-da-nicolas-unalfa-giulia-rubata-truffa-da-19-500-euro-sherlocont-a-caccia-del-venditore/ - facebook.com facebook Chiede il pass disabili ma guida l'auto, scoperto falso cieco. Truffa da 104mila euro ift.tt/AhluEUK x.com