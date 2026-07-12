Finisce sott'acqua mentre gioca con i parenti e viene trascinato per chilometri | 28enne annega nel fiume Oglio

Da fanpage.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giovane di 28 anni ha perso la vita nel fiume Oglio nella serata di sabato 11 luglio. Mentre giocava con alcuni familiari a Pontoglio, è scomparso sott’acqua e, risucchiato dalla corrente, è stato trascinato per diversi chilometri fino a Palosco. La sua scomparsa è stata segnalata dai parenti, che hanno allertato i soccorsi. La ricerca si è conclusa con il ritrovamento del corpo senza vita del ragazzo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un 28enne è morto annegato nel fiume Oglio nella serata di sabato 11 luglio. Il giovane stava giocando in acqua con alcuni familiari a Pontoglio, quando si è inabissato ed è stato trascinato per chilometri fino a Palosco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Non giocare MAI A QUESTO OSPEDALE SU ROBLOX!

Video Non giocare MAI A QUESTO OSPEDALE SU ROBLOX!

Notizie e thread social correlati

Tragedia nel fiume Oglio: 28enne trascinato dalla corrente, ritrovato senza vita a PaloscoUn giovane di 28 anni è stato trovato senza vita nel fiume Oglio a Palosco, dopo essere stato trascinato dalla corrente a Pontoglio.

Si tuffa nel fiume Adda e rimane sott’acqua per 20 minuti a causa di uno shock termico: morto 57enneUn uomo di 57 anni è stato trovato senza vita nel fiume Adda, dove si era immerso nel pomeriggio del 31 maggio.

Temi più discussi: Pesaro, 14enne finisce sott'acqua: rianimato in spiaggia, è gravissimo; Finisce sott’acqua e perde conoscenza, bimbo di tre anni rischia di annegare. Il volo d’emergenza al Meyer; Bambino di 6 anni finisce sott’acqua e perde conoscenza: paura al parco acquatico; La relatività della voragine: quando l'acqua diventa un miracolo (al contrario).

finisce sott acqua mentreFinisce sott’acqua mentre gioca con i parenti e viene trascinato per chilometri: 28enne annega nel fiume OglioUn 28enne è morto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 11 luglio, nel fiume Oglio all'altezza del territorio comunale di Palosco (in provincia di Bergamo). Stando a quanto ricostruito, il giovane stav ... fanpage.it

finisce sott acqua mentrePesaro, 14enne finisce sott'acqua: rianimato in spiaggia, è gravissimoIl ragazzo è ricoverato in rianimazione e prognosi riservata al San Salvatore. Ad allertare i soccorsi è stato l'amico che era con lui. Sempre sul litorale pesarese una turista di 80 anni è morta ment ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web