Finisce sott'acqua mentre gioca con i parenti e viene trascinato per chilometri | 28enne annega nel fiume Oglio

Un giovane di 28 anni ha perso la vita nel fiume Oglio nella serata di sabato 11 luglio. Mentre giocava con alcuni familiari a Pontoglio, è scomparso sott’acqua e, risucchiato dalla corrente, è stato trascinato per diversi chilometri fino a Palosco. La sua scomparsa è stata segnalata dai parenti, che hanno allertato i soccorsi. La ricerca si è conclusa con il ritrovamento del corpo senza vita del ragazzo.

Un 28enne è morto annegato nel fiume Oglio nella serata di sabato 11 luglio. Il giovane stava giocando in acqua con alcuni familiari a Pontoglio, quando si è inabissato ed è stato trascinato per chilometri fino a Palosco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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