Si tuffa nel fiume Adda e rimane sott'acqua per 20 minuti a causa di uno shock termico | morto 57enne

Un uomo di 57 anni è stato trovato senza vita nel fiume Adda, dove si era immerso nel pomeriggio del 31 maggio. È stato recuperato a circa cinque metri di profondità, dopo essere rimasto sott’acqua per circa 20 minuti a causa di uno shock termico. I soccorritori hanno estratto il corpo e hanno constatato il decesso. Non ci sono altre persone coinvolte nell’incidente. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di indagine.

Un 57enne è stato recuperato a 5 metri di profondità nel fiume Adda dove si era tuffato nel pomeriggio del 31 maggio. La mattina seguente è deceduto in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Canonica d'Adda, si tuffa nel fiume e rimane sott'acqua per 20 minuti: grave 57enne

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