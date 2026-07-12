Finisce in carcere a 87 anni L'assessora Monni | Secondo i medici non deve stare lì lunedì rivalutazione del caso

Un uomo di 87 anni è stato trasferito nel carcere di Sollicciano per un furto d’auto commesso tre anni prima. Nonostante i medici abbiano valutato che non sia idoneo alla detenzione, l’uomo rimane nel carcere, che presenta problemi di sovraffollamento e degrado. La sua condizione sarà rivalutata lunedì, secondo quanto riferito dall’assessora. La decisione di mantenere l’uomo in carcere ha suscitato reazioni di critica.

Giuseppe, 87 anni, è finito nel carcere di Sollicciano per un furto d’auto compiuto 3 anni prima. I medici lo hanno giudicato incompatibile con la detenzione, ma nonostante questo resta nella struttura, tra le più in sempre più sovraffollata e degradata. È stato arrestato nel giorno del suo. L'assessora Monia Monni: "Lunedì nuova valutazione del caso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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