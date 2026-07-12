finale wimbledon 2026 sinner zverev oggi in diretta tv sky tv8 e streaming now

Oggi alle 17 si svolge la finale di Wimbledon 2026 tra Sinner e Zverev. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K, visibile anche in chiaro su TV8 e disponibile in streaming su NOW. La finale si gioca sulla superficie del torneo britannico e si concluderà con la premiazione del vincitore. La partita rappresenta l'atto conclusivo del torneo di quest'anno.

La finale Sinner-Zverev, domenica 12 luglio, in diretta dalle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, in chiaro su TV8 e in streaming su NOW. Studio prepartita a partire dalle 16.30 e ampio postpartita con la cerimonia di premiazione e le analisi delle giocate decisive.Telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci Jannik Sinner e Alexander Zverev (in diretta su Sky Sport e in chiaro su TV8) si preparano a contendersi il titolo. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Finale Wimbledon 2026: Jannik Sinner vs Alexander Zverev - Il Pronostico

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La finale del singolare maschile 2026 di Wimbledon domenica 12 luglio alle 17:00 su Sky Sport e in streaming su NOW #SkySport #SkyTennis #Sinner #Zverev #Wimbledon x.com

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