Jannik Sinner ha sconfitto Novak Djokovic con un punteggio di 6-4, 6-4, 6-4, qualificandosi così alla finale di Wimbledon 2026. La partita si è conclusa sui campi di Londra, con Sinner che ha ottenuto la vittoria nel match di semifinale. La finale si terrà nei prossimi giorni, mentre la decisione sulla trasmissione in TV e streaming è stata confermata su TV8. L’orario esatto dell’incontro non è stato ancora comunicato.

Jannik Sinner ha tramortito Novak Djokovic con il perentorio punteggio di 6-4, 6-4, 6-4 e si è qualificato alla finale di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso di svolgimento sui sacri prati londinesi. Il fuoriclasse altoatesino non aveva convinto nella prima parte del torneo, ma in occasione dell’incontro più importante ha saputo alzare l’asticella e ha prevalso in maniera nitida contro il 24 volte Campione Slam, oggi incapace di tenere il passo del nostro portacolori e arresosi con un riscontro periodico. Il 24enne ha così staccato il biglietto per l’atto conclusivo, che andrà in scena domenica 12 luglio: appuntamento non prima delle ore 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Oasport.it - A che ora Sinner-Zverev, Finale Wimbledon 2026: dove vederla in tv, streaming e decisione TV8

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ATP MADRID LA FINALE, SINNER VS ZVEREV: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E DIRETTA STREAMING

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sinner-Zverev oggi in finale a Madrid, a che ora si gioca e dove vederla in TV in chiaro e streaming

Sinner vs Zverev, finale Madrid 2026: dove vederla in tv, in chiaro, streaming e orariLa finale del Masters 1000 di Madrid del 2026 vede confrontarsi Jannik Sinner e Alexander Zverev, due giocatori che si sono incontrati più volte nel...

Temi più discussi: Sinner-Djokovic sarà la seconda semifinale di venerdì a Wimbledon?; Wimbledon, polemiche per orario Sinner-Djokovic: quando giocano e dove vederlo in tv; A che ora gioca Sinner contro Djokovic in semifinale a Wimbledon, e dove vederla; Wimbledon, quando gioca Sinner contro Djokovic: la scelta che rompe la tradizione.

ULTIM’ORA TENNIS Wimbledon, Jannik Sinner è in finale Battuto Novak Djokovic in tre set (6-4, 6-4, 6-4) Domenica sfiderà Alexander Zverev #SkySport #SkyTennis #Sinner #Djokovic #Wimbledon x.com

Sinner-Djokovic 6-4 6-4 6-4 a Wimbledon, il risultato della semifinale: Jannik vola in finale contro ZverevNon bisogna dimenticare che c'è un rischio in caso prolungamenti esagerati del match tra Sinner e Djokovic: se la sfida dovesse durare anche nella tarda serata, a mezzanotte si andrà incontro alla sos ... fanpage.it

A che ora Sinner-Zverev, Finale Wimbledon 2026: dove vederla in tv, streaming e decisione TV8Jannik Sinner ha tramortito Novak Djokovic con il perentorio punteggio di 6-4, 6-4, 6-4 e si è qualificato alla finale di Wimbledon, terzo Slam della ... oasport.it

Musetti: 'Alcaraz gioca il tennis più bello, ma Sinner è impressionante' reddit