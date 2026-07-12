Finale scoppiettante all’ISCO Championship Glover in testa ma che bagarre in vista dell’ultimo round
All'ISCO Championship, Glover guida dopo tre turni, ma la gara resta aperta. La competizione tra i golfisti del PGA Tour si intensifica nell'ultimo round, con diversi giocatori ancora in corsa per la vittoria. La classifica vede Glover in testa, ma la differenza con gli inseguitori è minima, promettendo un finale incerto. La tappa si svolge in un contesto di grande pressione, con molti atleti pronti a sfruttare ogni errore degli avversari.
I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia in uno dei due appuntamenti in calendario in questo fine settimana. Siamo infatti arrivati ad un solo round dal termine dell’ ISCO Championship (montepremi 4 milioni di dollari), evento nato nel 2015 sotto il nome di Barbasol Championship come torneo “alternative” allo Scottish Open ed organizzato in coabitazione con il Tour europeo. A 18 buche dalla conclusione è sempre al comando Lucas Glover, ma sono almeno in 20 a potersi giocare la vittoria. Glover conduce con lo score di -15 (195 colpi). L’americano è al comando sin dal primo giro, ma non riesce a scavare un gap sensibile nei confronti della concorrenza. 🔗 Leggi su Oasport.it
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