I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia in uno dei due appuntamenti in calendario in questo fine settimana. Siamo infatti arrivati ad un solo round dal termine dell’ ISCO Championship (montepremi 4 milioni di dollari), evento nato nel 2015 sotto il nome di Barbasol Championship come torneo “alternative” allo Scottish Open ed organizzato in coabitazione con il Tour europeo. A 18 buche dalla conclusione è sempre al comando Lucas Glover, ma sono almeno in 20 a potersi giocare la vittoria. Glover conduce con lo score di -15 (195 colpi). L’americano è al comando sin dal primo giro, ma non riesce a scavare un gap sensibile nei confronti della concorrenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Finale scoppiettante all’ISCO Championship. Glover in testa, ma che bagarre in vista dell’ultimo round

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