Il Brasile ha vinto la FIG World Cup 2026 a Milano, battendo le altre nazionali in finale. Le farfalle sono state eliminate dal concorso misto, con il replay disponibile su Volare. La Spagna si è piazzata come miglior rappresentante europeo nell’evento. È possibile seguire le dirette e i aggiornamenti sui contenuti disponibili su Sportface TV.

A Milano, grande trionfo del Brasile in Coppa del Mondo. La Spagna è la leader europea: rivivi l’evento su Sportface TV Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Tuttavia, nell’esercizio con tre cerchi e due coppie di clavette, un fuori pedana e una perdita di attrezzo hanno compromesso la prestazione, limitando il punteggio a 22.500 e impedendo la qualificazione alla finale dell’esercizio misto. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - FIG World Cup 2026, vince il Brasile! Farfalle fuori dal misto: il replay su Volare

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